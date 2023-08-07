Туристов в Египте ждет увлекательная подводная экскурсия

Опубликовано: 20:43, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени туристов, собравшихся отдохнуть в Египте, будет ждать подводная экскурсия к кораблю III века до нашей эры, потерпевшему крушение в водах Средиземного моря.

В Средиземном море недалеко от побережья египетского города Эль-Аламейн два дня назад археологи нашли обломки затонувшего торгового корабля и керамические кувшины, датируемые III веком до нашей эры – в скором времени для самых отважных туристов к кораблю начнут проводить подводные экскурсии, сообщил глава центрального управления подводных древностей при министерстве туризма и древностей страны Ислам Салим.

"После завершения процесса обследования и изучения к месту обнаружения будут проводиться экскурсии на подводных лодках со стеклянным дном"

- Ислам Салим

Конечно, можно было бы достать со дна все то, что осталось от корабля и его груза, и разместить в специальном музее, однако сделать этого не позволяет соглашение между страной и ЮНЕСКО, которое требует оставить подводные находки на месте, поскольку они уже не могут быть утерянными и на морском дне им не грозят никакие повреждения, передает РИА Новости.

Что касается самой находки, то она – прекрасное подтверждение того, что Египет еще в древние времена был общепризнанным центром торговли и экономики – доставить сюда свои лучшие товары стремились мореплаватели из разных стран мира, добавил Салим.