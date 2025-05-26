Вестник Кавказа

Туристов в аэропортах Кавказа будут обслуживать быстрее и комфортнее

Туристов в аэропортах Кавказа будут обслуживать быстрее и комфортнее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владеющий крупными аэропортами Северного Кавказа российский холдинг "Новапорт" намерен сократить время регистрации в воздушных гаванях для туристов, вскоре в низ заработает сервис по удаленной регистрации и доставке багажа.

Основная проблема, с которой сталкиваются туристы, прилетающие на отдых на Северный Кавказ – это "нерасторопность" работы воздушных гаваней региона, и российский холдинг "Новапорт" намерен исправить ситуацию, введя сервисы по удаленной регистрации и доставке багажа из аэропорта в санаторий, сообщил генеральный директор холдинга Евгений Янкилевич.

"Я думаю, что процедуры обеспечения транспортной безопасности будут становиться все более принципиальными, более серьезными… У нас есть возможность по сокращению времени прохождения многих других технологических операций. Мы намерены с крупными санаториями провести работу по возможности удаленной регистрации пассажиров"

- Евгений Янкилевич

Еще один важный вопрос – это автономная доставка багажа пассажиров, которая существенно упростит перемещение их самих – это повысит и их мобильность и комфорт, а также позволит нарастить пропускную способность самих аэропортов, отметил он, передает ТАСС.

В России это будет совершенно новая практика – в пилотном режиме она скоро заработает в 2-3 местах размещения, остается решить ряд технических вопросов, и уже идут переговоры с санаториями, добавил гендиректор "Новапорта".

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