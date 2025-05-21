Аэропорт Махачкалы расширяет географию полетов

В 2025 году из Махачкалы запустят четыре новых внутренних авиарейса, также дагестанские авиаторы прорабатывают возможность запуска прямого авиасообщения с Грузией и Ираном.

Уже в этом году жители Дагестана смогут по воздуху быстро и комфортно добраться до ряда российских регионов – буквально на днях самолеты из аэропорта Махачкалы начнут летать в Чебоксары, регулярные рейсы соединят столицу республики с Калугой, Волгоградом и Нарьян-Маром, сообщил ТАСС председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Аэропорт Махачкалы сотрудничает с лидирующими перевозчиками, благодаря чему расширяется маршрутная сеть и увеличивается интенсивность рейсов по выполняющимся направлениям. Так, в этом году ждут своего открытия регулярные авиасообщения по направлениям из Махачкалы в Калугу, Волгоград, Чебоксары и Нарьян-Мар"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Еще один важный аспект, который прорабатывают авиавласти региона – это возможность прямого авиасообщения со странами зарубежья, в частности, с Грузией и Ираном, добавил дагестанский премьер.