Туристки из Подмосковья погибли в Северной Осетии

Трагическое происшествие унесло жизни двух туристок, которые приехали на отдых в Северную Осетию из Московской области. Они утонули в горной реке.

Две туристки стали жертвами несчастного случая в горах Северной Осетии, подробности трагедии рассказали в МЧС Северной Осетии.

Женщины приехали на отдых в Северную Осетию из Московской области. Одной из них было 32 года, другой – 43.

Гостьи республики отправились покататься на квадроциклах. Неподалеку от селения Харисджин они упали в реку Фиагдон, и их начало уносить течением.

На место ЧП прибыли пожарные МЧС РФ. Они извлекли одну из туристок из воды, но она уже была без признаков жизни. Тело второй женщины было найдено в 5 км ниже по течению.

Спасатели напомнили, что около горных рек нужно соблюдать максимальную осторожность.