Туристка погибла в Кабардино-Балкарии – МЧС

Смертельный случай произошел сегодня во время экскурсии в урочище Джилы-су в Кабардино-Балкарии. Официальную информацию о трагедии распространило республиканское МЧС.

Женщина разбилась, упав в обрыв, во время туристической экскурсии в Зольском районе, подробности трагедии рассказали в МЧС КБР.

В ведомстве сообщили, что сигнал об инциденте поступил сегодня в пять часов вечера. ЧП случилось в урочище Джилы-су. Женщина 62 лет, приехавшая туда на экскурсию с группой, сорвалась со смотровой площадки и упала в обрыв. Полученные ей травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На место событий отправились спасатели МЧС. Они начали поисковые работы, которые были завершены в 19:42 мск. Тело туристки нашли и передали правоохранителям.

"Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются"

– МЧС