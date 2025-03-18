Вестник Кавказа

Туристическую инфраструктуру создадут в Агдере

Туристическую инфраструктуру создадут в Агдере
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане заявили о завершении подготовительных работ по созданию туристической инфраструктуры в Агдере. Оно предполагает развитие экотуризма и внутреннего туризма.

Подготовительные работы по созданию туристической инфраструктуры в районе Сарсангского водохранилища в Агдеринском районе завершены.

Как сообщает Агентство по туризму Азербайджана, для разработки документации по данному проекту был подписан договор с ООО Apex Group, которой была выплачена сумма в размере 266 379 манатов.

Отмечается, что появление туристической инфраструктуры предполагает развитие экотуризма и внутреннего туризма на освобожденных территориях Азербайджана.

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