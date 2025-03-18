Туристическую инфраструктуру создадут в Агдере

В Азербайджане заявили о завершении подготовительных работ по созданию туристической инфраструктуры в Агдере. Оно предполагает развитие экотуризма и внутреннего туризма.

Подготовительные работы по созданию туристической инфраструктуры в районе Сарсангского водохранилища в Агдеринском районе завершены.

Как сообщает Агентство по туризму Азербайджана, для разработки документации по данному проекту был подписан договор с ООО Apex Group, которой была выплачена сумма в размере 266 379 манатов.

Отмечается, что появление туристической инфраструктуры предполагает развитие экотуризма и внутреннего туризма на освобожденных территориях Азербайджана.