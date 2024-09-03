Вестник Кавказа

Туриста унесло в море на плоту в Краснодарском крае

Туриста унесло в море на плоту в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Черном море в минувшие выходные спасатели помогли туристу, которого унесло в море. Мужчина отправился в плавание на самодельном плоту.

Отдыхавший на Кубани пенсионер был спасен из плавания на самодельном плоту в Черном море, информирует "Кубань-СПАС".

"Туапсинским спасателям поступило сообщение о том, что мужчина на самодельном плоту терпит бедствие в акватории Черного моря. Пенсионера, которого унесло в открытое море, удалось обнаружить в 5 км от берега недалеко от Джубги"

– пресс-служба

Выяснилось, что житель Краснодара хотел добраться от Джубги до Шепси по морю, для этого он соорудил плавсредство, на котором установил мачту с парусом. Во время путешествия, турист на плоту столкнулся с сильным северным ветром, мужчину стало уносить от берега. Он обратился к спасателям за помощью.

Инцидент, произошедший в выходные, завершился благополучно.

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