Вестник Кавказа

Спасатели вывели туристок из леса около Туапсе

Спасатели вывели туристок из леса около Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Происшествие с двумя путешественницами из Краснодара случилось под Туапсе: во время прогулки в лесу они потеряли обратную дорогу и застряли в труднопроходимом месте. Их нашли спасатели.

Двух девушек сотрудники оперативных служб вывели из густого леса под Туапсе. На отдых они приехали из Краснодара, рассказали в администрации Туапсинского района.

Две молодые туристки решили пойти на прогулку в лес, однако спустя время осознали, что заблудились. После этого они сразу связались со спасателями.

Прибыв на место, сотрудники Ситуационного центра района смогли наладить телефонную связь с девушками и спустя 60 минут нашли их у ручья Бешеный, что находится в труднодоступном месте.

Туристок доставили на ж/д платформу в селе Кривенковское. Помощь врачей им не понадобилась.

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