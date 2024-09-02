Спасатели вывели туристок из леса около Туапсе

Происшествие с двумя путешественницами из Краснодара случилось под Туапсе: во время прогулки в лесу они потеряли обратную дорогу и застряли в труднопроходимом месте. Их нашли спасатели.

Двух девушек сотрудники оперативных служб вывели из густого леса под Туапсе. На отдых они приехали из Краснодара, рассказали в администрации Туапсинского района.

Две молодые туристки решили пойти на прогулку в лес, однако спустя время осознали, что заблудились. После этого они сразу связались со спасателями.

Прибыв на место, сотрудники Ситуационного центра района смогли наладить телефонную связь с девушками и спустя 60 минут нашли их у ручья Бешеный, что находится в труднодоступном месте.

Туристок доставили на ж/д платформу в селе Кривенковское. Помощь врачей им не понадобилась.