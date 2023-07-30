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Туриста спасли на вертолете в горах Кабардино-Балкарии

Туриста спасли на вертолете в горах Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасательная операция была проведена сегодня в горах КБР, сообщает республиканское МЧС. Был спасен турист, приехавший с Кубани.

Турист пострадал на горе Архимед в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС по республике.

Мужчина 1983 г.р. приехал в горы КБР с Кубани. Когда он находился на горе Архимед, он получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.

Спасательная операция прошла с помощью коммерческого вертолета. Он забрал туриста с высоты 3,7 тыс м.

Гостя республики отвезли по воздуху в больницу в Нальчик. Там его передали медикам. Жизни туриста ничего не угрожает.

В работах участвовали три спасателя ЭВПСО.

Спасателям удалось спустить пострадавших туристов с перевала в КБР

Спасателям удалось спустить пострадавших туристов с перевала в КБР

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