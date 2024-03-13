Турецкую авиакомпанию не пустили в Европу

В Евросоюзе назревает новый скандал, на этот раз связанный с авиацией: авиалайнерам турецкой авиакомпании Southwind Airlines закрыли небо ЕС для полетов в Хельсинки, объявив, что она связана с Россией и против нее должны быть введены санкции.

Авиакомпания страны, долго и пока безуспешно пытающейся стать членом Евросоюза - турецкая Southwind Airlines – неожиданно попала под санкции ЕС – ее обвинили в связях с Россией власти Финляндии, заявку на полеты в столицу которой подали турецкие авиавласти.

"В марте мы подали заявку в управление гражданской авиации Финляндии на начало полетов в Хельсинки. После этого Финляндия обратилась в главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) с вопросом, имеет ли наша компания какие-либо связи с Россией. SHGM в свою очередь сообщило, что никаких связей с Россией нет, что капитал компании на 100% принадлежит гражданину Турции, что у этого человека нет гражданства какой-либо другой страны, кроме турецкого, что все руководители - турки и что компания зарегистрирована в Турции"

- заявление Southwind Airlines

Впрочем, ответ SHGM финские власти проигнорировали, но обратились в авиационную комиссию Европейского союза, потребовав запрета на использование европейского воздушного пространства, по сути, без объяснения каких-либо причин такого требования, передает РИА Новости.

Брюссель тут же объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines запрещено взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкциями, наложенными на компанию якобы из-за "связей с Россией".

Интересен тот факт, что Евросоюз как всегда принял "волевое решение", не утруждая себя какими либо, пусть даже формальными, проверками этой информации, доказательств и документов, а также без официального запроса к авиавластям Турции, - говорится в заявлении Southwind Airlines.

Напомним, ранее Southwind из-за санкций отменила полеты из Калининграда в Анталью.