Турецкую Адану продолжают сотрясать землетрясения

Опубликовано: 9:28, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в турецкой провинции Адана снова были зафиксированы подземные толчки, к счастью, были они несильными – магнитуда землетрясения составила 4,1.

Сегодня утром сейсмологи снова зафиксировали в турецкой провинции Адана землетрясение магнитудой 4,1, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в 07:48 (совпадает с мск), их очаг залегал на глубине в 7 км, пишет ведомство в Twitter, передает РИА Новости.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, стихийное бедствие в стране произошло 6 февраля: с разницей в несколько часов случилось два мощнейших подземных толчка, их магнитуда составила 7,7 и 7,6. Удар стихии приняли на себя юго-восточные провинции Турции и приграничные районы Сирии. Тысячи людей погибли в тот же день, другие с травмами оказались под завалами. Спасательные операции велись международными командами несколько недель в круглосуточном режиме. В настоящее время в Турции ликвидируют завалы и разрушенные города. Уже началось строительство домов для тысяч людей, оставшихся без крыши над головой.