В Турции произошло очередное землетярсение. Магнитуда подземных толчков составила 3,9 и залегал на глубине семи километров, информации о разрушениях нет.
Землетрясение магнитудой 3,9 охватило провинцию Элазыг в Турции, сообщает пресс-служба Агентства по ликвидации ЧС при правительстве республики.
По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на глубине семи км, а эпицентр подземных толчков находился в районе Ула.
Стоит добавить, что Агентство не располагает информацией о разрушениях и пострадавших в ходе землетрясения.