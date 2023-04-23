Опубликовано: 12:28, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции произошло очередное землетярсение. Магнитуда подземных толчков составила 3,9 и залегал на глубине семи километров, информации о разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 3,9 охватило провинцию Элазыг в Турции, сообщает пресс-служба Агентства по ликвидации ЧС при правительстве республики.

По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на глубине семи км, а эпицентр подземных толчков находился в районе Ула.

Стоит добавить, что Агентство не располагает информацией о разрушениях и пострадавших в ходе землетрясения.