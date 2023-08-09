Турецкий кофе полюбился жителям полутора сотен стран

Экспорт кофе, выращенного в Турции, набирает обороты – только за последние пять лет он вырос втрое, а особой популярностью напиток из ароматных зерен, да еще и приготовленный по-турецки, пользуется в Сирии, России и Беларуси.

Кофе, выращенный в Турции, охотно покупают в 146 странах мира, говорится в сообщении Управления статистики Турции (TÜİK).

Как сообщили в TÜİK, только за минувший 2023 год из страны было экспортировано 8 тыс 652 т кофе на $57 млн 491 тыс, тогда как в 2019 году этот показатель не превышал $19,3 млн, передает Trend.

Больше всего любителей ароматного напитка, выращенного в Турции, живет в Сирии – в минувшем году турецкие аграрии экспортировали туда кофейных зерен на $10 млн 470 тыс. На втором месте по экспорту – Беларусь, $8 млн 532 тыс, третье занимает Россия – страна закупила у Турции кофе на $6 млн 576 тыс.

Впрочем, ценится не только турецкий кофе, но и то, как и в чем его здесь готовят: именно поэтому наряду с зернами из страны экспортируются за рубеж медные турки, кофейные чашки и другие принадлежности, без которых турецкий кофе никогда не будет настоящим кофе по-турецки.