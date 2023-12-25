Вестник Кавказа

Турецкий Адыяман потрясло на 4

Турецкий Адыяман потрясло на 4
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турцию вторые сутки сотрясают землетрясения. Так, в пятницу на 4 потрясло город Адыяман.

Землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано сейсомлогами на территории Турецкой Республики. Сейсмособытие произошло в городе Адыяман.

«Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Синджик, очаг залегал на глубине 7 км»

– Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции

Информации о последствиях землетрясения нет.

Напомним, что также накануне трясло провинции Кайсери. Тогда магнитуда составила также 4. В результате пострадавших и разрушений не было.

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