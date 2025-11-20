Турецкие военные могут войти в миротворческие силы в Газе – Фидан

Военные Турции могут быть направлены в Газу, рассказал глава турецкого МИД. Он отметил, что переговоры об этом продолжаются.

Турция может направить военный контингент в сектор Газа, ведутся переговоры по этому вопросу, сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, передает газета Turkiye.

"При наличии необходимых условий Турция готова направить войска. Присутствие турецких военных в составе миротворческих сил имеет большое значение для международного сообщества, в первую очередь для США. Переговоры по этим вопросам продолжаются"

– Хакан Фидан

Международные силы будут контролировать соблюдение условий перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа. В состав миссии войдут военные ряда стран.