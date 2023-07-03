Турецкие спортсмены поставили рекорд по числу медалей на Евроиграх

Опубликовано: 21:33, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешние третьи по счету Евроигры, которые проходили в 13 польских городах, стали рекордными для турецкой сборной – в ее копилке 38 медалей, девять из которых золотые, а также 7 олимпийских лицензий, шесть из которых - в боксе.

Турецкая сборная завершила участие в III Европейских играх в Польше рекордным количеством завоеванных медалей. На Евроиграх Турцию представили 193 спортсмена, 103 из которых - женщины. Они состязались в 19 различных дисциплинах и принесли в копилку страны рекордные 38 медалей (девять золотых, девять серебряных и 20 бронзовых).

Также в командном зачете сборная Турции смогла войти в ТОП-10 государств, заняв девятую позицию - на I Евроиграх в Баку в командном зачете Турция заняла 14-е место, а на II Евроиграх в Минске – 24-е, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Напомним, в 2015 году на Евроиграх в Баку турецкая команда завоевала 29 медалей, а на II Европейских играх 2019 года в Минске турецкие спортсмены увезли домой 15 медалей.

Еще одним достижением для турецкой сборной на III Евроиграх стало то, что спортсмены смогли получить 7 олимпийских лицензий, шесть из которых - в боксе.