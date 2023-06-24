"Газпром" может стать спонсором турецкого футбольного гранда

Опубликовано: 2:26, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий "Фенербахче" хочет опередить своего принципиального соперника "Бешикташ" не только на футбольном поле. В ближайшее время руководство этой стамбульской команды рассчитывает заключить спонсорское соглашение с "Газпромом".

Российская компания "Газпром" может стать новым спонсором турецкого футбольного клуба "Фенербахче". Об этом пишет источник, знакомый с ситуацией.

Ранее "Газпром" вел переговоры с еще одним турецким клубом, "Бешикташем", однако в последнее время вероятность заключения соглашения снизилось.

Причинами являются предупреждение, которые УЕФА сделал руководству стамбульской команды и ряд требований, выдвигаемых "Газпромом".

Этим хочет воспользоваться руководство "Фенербахче", которое уже начало сближаться с петербургским клубом.