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"Газпром" может стать спонсором турецкого футбольного гранда

&quot;Газпром&quot; может стать спонсором турецкого футбольного гранда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкий "Фенербахче" хочет опередить своего принципиального соперника "Бешикташ" не только на футбольном поле. В ближайшее время руководство этой стамбульской команды рассчитывает заключить спонсорское соглашение с "Газпромом".

Российская компания "Газпром" может стать новым спонсором турецкого футбольного клуба "Фенербахче". Об этом пишет источник, знакомый с ситуацией.

Ранее "Газпром" вел переговоры с еще одним турецким клубом, "Бешикташем", однако в последнее время вероятность заключения соглашения снизилось.

Причинами являются предупреждение, которые УЕФА сделал руководству стамбульской команды и ряд требований, выдвигаемых "Газпромом".

Этим хочет воспользоваться руководство "Фенербахче", которое уже начало сближаться с петербургским клубом.

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