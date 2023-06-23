Футболист "Арсенала" купил жилье пострадавшим от землетрясения в Турции

Опубликовано: 11:58, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Букайо Сака в социальных сетях

Игрок ФК "Арсенал" помог обзавестись жильем гражданам Турции, пострадавшим во время землетрясений. Свое жилье в рамках благотворительной акции получили более двух десятков семей.

Полузащитник лондонского "Арсенала" помог семьям, пострадавшим в результате разрушительных февральских землетрясений в Турции, с покупкой жилья. Об этом пишут британские СМИ.

Букайо Сака стал участником благотворительной акции, организованной проектом BigShoe. Он оплатил жилье для турецких граждан, проживавших на востоке Турции. Их разместили в контейнерах, оборудованных спальнями, гостиными, кухнями и ванными комнатами.

Разрушительные февральские землетрясения

Магнитуда катастрофического природного явления составила 7,7 и 7,6 балла. Два мощных подземных толчка разрушили тысячи домов, погибли десятки тысяч людей.