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Футболист "Арсенала" купил жилье пострадавшим от землетрясения в Турции

Полузащитник лондонского футбольного клуба “Арсенал“ Букайо Сака
© Фото: страница Букайо Сака в социальных сетях
Игрок ФК "Арсенал" помог обзавестись жильем гражданам Турции, пострадавшим во время землетрясений. Свое жилье в рамках благотворительной акции получили более двух десятков семей.

Полузащитник лондонского "Арсенала" помог семьям, пострадавшим в результате разрушительных февральских землетрясений в Турции, с покупкой жилья. Об этом пишут британские СМИ.

Букайо Сака стал участником благотворительной акции, организованной проектом BigShoe. Он оплатил жилье для турецких граждан, проживавших на востоке Турции. Их разместили в контейнерах, оборудованных спальнями, гостиными, кухнями и ванными комнатами.

Разрушительные февральские землетрясения

Магнитуда катастрофического природного явления составила 7,7 и 7,6 балла. Два мощных подземных толчка разрушили тысячи домов, погибли десятки тысяч людей.

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