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Турецкие банки признали незаконное снятие денег у россиян

Турецкие банки признали незаконное снятие денег у россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Банки Турции признали случаи неправомерного снятия денег с карт российских путешественников, первым начал возвращать на счета россиян снятые без причины средства Denizbank.

Турецкий Denizbank начал возвращать на счета россиян средства, снятые ранее без указания причин, при этом восстановление счетов пока под вопросом, сообщили клиенты банка.

На текущей неделе без объяснения причин банк начал списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до $60 и закрывать их счета в валюте, рассказали клиенты банка.

"Вернули деньги на счета: $59,66 и шесть турецких лир"

- клиент банка

Впрочем, конфликт на этом не закончился - в приложении банка не отображается дебетовая карта, к которой привязаны счета. Банк пока ничего не ответил на обращения.

В службе поддержки клиентов DenizBank комментарий давать отказались, также банк никак не комментировал ситуацию на своих сайтах.

На всех скриншотах банка, которые предоставили его клиенты, говорится, что списания средств – это "комиссия за управление счетом", однако сумма в каждом случае серьезно отличается.

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