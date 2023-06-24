Турецкая лира упала до рекордного минимума

Опубликовано: 11:25, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс турецкой лиры снижается в течение последних нескольких дней. Это происходит на фоне почти двукратного повышения ключевой ставки.

Национальная валюта Турции продолжает падение. Она начала снижение после того, как Центробанк республики объявил о повышении ключевой ставки почти вдвое.

Согласно последним данным, курс лиры составляет 25,2386 за доллар США.

Повышение ставки

В минувший четверг ЦБ Турции повысил ставку с 8,5 до 15% годовых. Такое решение было принято регулятором для борьбы с кризисными явлениями в экономике. Это повышение ставки стало первым более чем за два года. В марте 2021 года ЦБ поднял ее с 17 до 19%.