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Как падение курса лиры скажется на стоимости туров в Турцию?

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рекордно упавшая лира вряд ли окажет влияние на цену путевок в Турцию для россиян. В АТОР объяснили, почему курс лиры играет небольшую роль для туристов.

Цены на туры в Турцию в 2023 году для россиян, вероятно, не изменятся из-за обвала курса турецкой валюты.

"С точки зрения девальвации лиры, которую мы наблюдаем в последние годы в Турции, никакого влияния на текущий момент на туристическое ценообразование она на этом направлении не окажет. Связано это с тем, что свои расчеты отельеры номинируют в евро, тем самым это защищает их от внутренних колебаний курсов валют"

– вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян

Он добавил в беседе с ТАСС, что в будущем туры в Турцию могут подорожать - такая перспектива грозит в том случае, если инфляция в Турции продолжит расти.

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