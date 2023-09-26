Турецкая лира обвалилась до 27,5 за доллар

Опубликовано: 10:15, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лира в Турции сегодня на торгах опустилась до рекорда - 27,5 за доллар. Это новый исторический минимум.

Турецкая валюта во вторник установила новый исторический минимум.

На торгах утром 26 сентября она подешевела до уровня 27,5155 лиры за доллар, обновив, таким образом, исторический минимум. Затем в ходе торгов курс лиры немного подрос, до 27,2176 за USD.

Отметим, что в начале лета ЦБ Турции впервые более чем за 2 года поднял ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%, а учетная ставка в сентябре достигла 30%. Регулятор планирует продолжать ужесточать монетарную политику, на фоне прогноза высокой инфляции в стране.