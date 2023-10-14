Турецкая BOTAS опровергла фейк о долге перед "Газпромом"

Опубликовано: 23:04, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

BOTAS отреагировала на получившее широкое распространение в турецких СМИ фальшивое сообщение о переговорах с "Газпромом" по реструктуризации заложенности за газ в $27,5 млрд. Госкомпания подчеркнула, что долга нет, а информация является вредоносным вымыслом.

Нефтегазовая госкомпания Турции BOTAS распространила сегодня опровержение фейковых сообщений отдельных турецких СМИ о наличии у нее крупного долга перед "Газпромом" за якобы недоплаченные поставки газа.

В компании пояснили, что BOTAS приходится выступить с опровержением потому, что публикующие фейки СМИ создают у граждан Турции ложное представление о характере энергетического сотрудничества между Анкарой и Москвой.

BOTAS подчеркнула, что у нее нет долга в $27,5 млрд перед "Газпромом" и она не занимается какими-либо переговорами с российской корпорацией о реструктуризации задолженности. В компании назвали эти данные безосновательной клеветой.