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Турецкая BOTAS опровергла фейк о долге перед "Газпромом"

Турецкая BOTAS опровергла фейк о долге перед &quot;Газпромом&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
BOTAS отреагировала на получившее широкое распространение в турецких СМИ фальшивое сообщение о переговорах с "Газпромом" по реструктуризации заложенности за газ в $27,5 млрд. Госкомпания подчеркнула, что долга нет, а информация является вредоносным вымыслом.

Нефтегазовая госкомпания Турции BOTAS распространила сегодня опровержение фейковых сообщений отдельных турецких СМИ о наличии у нее крупного долга перед "Газпромом" за якобы недоплаченные поставки газа.

В компании пояснили, что BOTAS приходится выступить с опровержением потому, что публикующие фейки СМИ создают у граждан Турции ложное представление о характере энергетического сотрудничества между Анкарой и Москвой.

BOTAS подчеркнула, что у нее нет долга в $27,5 млрд перед "Газпромом" и она не занимается какими-либо переговорами с российской корпорацией о реструктуризации задолженности. В компании назвали эти данные безосновательной клеветой.

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