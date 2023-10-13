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Анкара находится на стадии рассмотрения дорожной карты по газовому хабу

Анкара находится на стадии рассмотрения дорожной карты по газовому хабу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Александр Новак сообщил, что подготовленная дорожная карта по созданию газового хаба находится на стадии рассмотрения. Сейчас проект рассматривают турецкие партнеры.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил о передаче «Газпромом» дорожной карты по проекту создания газового хаба Турции.

Он подчеркнул, что в настоящее время турецкие партнеры рассматривают эту карту.

«Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партерам. Они ее в настоящее время рассматривают»

- Александр Новак

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