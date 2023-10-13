Анкара находится на стадии рассмотрения дорожной карты по газовому хабу

Александр Новак сообщил, что подготовленная дорожная карта по созданию газового хаба находится на стадии рассмотрения. Сейчас проект рассматривают турецкие партнеры.
Российский вице-премьер Александр Новак сообщил о передаче «Газпромом» дорожной карты по проекту создания газового хаба Турции.
Он подчеркнул, что в настоящее время турецкие партнеры рассматривают эту карту.
«Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партерам. Они ее в настоящее время рассматривают»
- Александр Новак