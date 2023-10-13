Анкара находится на стадии рассмотрения дорожной карты по газовому хабу

Опубликовано: 10:40, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Александр Новак сообщил, что подготовленная дорожная карта по созданию газового хаба находится на стадии рассмотрения. Сейчас проект рассматривают турецкие партнеры.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил о передаче «Газпромом» дорожной карты по проекту создания газового хаба Турции.

Он подчеркнул, что в настоящее время турецкие партнеры рассматривают эту карту.

«Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партерам. Они ее в настоящее время рассматривают»

- Александр Новак