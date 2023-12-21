Вестник Кавказа

Турцию потрясло очередное землетрясение

Турцию потрясло очередное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий Кайсери сегодня потрясло очередное четырехбалльное землетрясение – подземные толчки ощущались во всей центральной провинции, но обошлось без разрушений.

Турецкие сейсмологи сегодня зафиксировали в центральной части страны в провинции Кайсери землетрясение магнитудой 4, сообщило в соцсети Х Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчки были зарегистрированы в районе Яхьялы в 09605 (совпадает с мск, очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 км, передает РИА Новости.

О каких-либо разрушениях не сообщается, инфраструктура выдержала подземный катаклизм.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1980 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы