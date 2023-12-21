Турцию потрясло очередное землетрясение

Турецкий Кайсери сегодня потрясло очередное четырехбалльное землетрясение – подземные толчки ощущались во всей центральной провинции, но обошлось без разрушений.
Турецкие сейсмологи сегодня зафиксировали в центральной части страны в провинции Кайсери землетрясение магнитудой 4, сообщило в соцсети Х Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчки были зарегистрированы в районе Яхьялы в 09605 (совпадает с мск, очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 км, передает РИА Новости.
О каких-либо разрушениях не сообщается, инфраструктура выдержала подземный катаклизм.
Читайте нас в Дзен Новости Google News