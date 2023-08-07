Анкара ждет Путина через три недели

Опубликовано: 10:58, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкие СМИ анонсировали время приезда в республику президента РФ, где он проведет переговоры со своим турецким коллегой. Главная тема встречи – проблема возобновления черноморской зерновой инициативы.

Президент России Владимир Путин посетит Турцию в последнюю неделю августа, анонсировала турецкая газета Hurriyet.

Здесь глава российского государства проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главными темами которых, как ожидается, станут вопросы возобновления зерновой сделки, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также сирийское досье.

Напомним, что главы государств договорились о встрече в Анкаре в ходе переговоров, состоявшихся 2 августа.