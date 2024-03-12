Турция заинтересовалась фильмами из Госфильмофонда

В Турции активно проводится оцифровка кинематографического наследия страны. В этой связи кинематографисты заинтересовались лентами турецких режиссеров, хранящихся в РФ.

Турецкая сторона запросило в Госфильмофонде РФ списков фильмов своих режиссеров. Этот запрос стал отправной точкой для дальнейших действий по оцифровке и сохранению кинематографического наследия страны.

«Турецкие коллеги попросили показать, что у нас есть о Турции и производства турецких известных режиссеров в Госфильмофонде. Мы нашли, предоставили список, коллеги сейчас изучают. Возможно, обратятся к Российской Федерации, в частности, к Госфильмофонду с просьбой по оцифровке этих материалов. Сейчас это на стадии обсуждения»

– генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.

Значение оцифровки фильмов

Отметим, что оцифровка фильмов турецких режиссеров, находящихся в архивах, имеет огромное значение для сохранения и продвижения культурного наследия страны. Благодаря этому искусство кино становится доступным для широкой аудитории, а история турецкого кинематографа сохраняется на долгие годы.

Инициатива Турецкой стороны

Кроме того, стоит отметить, что вопрос Турецкой стороны на предоставление списков фильмов своих режиссеров в Госфильмофонде свидетельствует о стремлении страны к сохранению своей кинематографической истории. Это также открывает новые возможности для изучения и анализа творчества турецких режиссеров как внутри страны, так и за ее пределами.