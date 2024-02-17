Вестник Кавказа

Краснодар принимает неделю белорусского кино

Краснодар принимает неделю белорусского кино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в краснодарском муниципальном кинотеатре "Кубанькино" впервые открывается фестиваль белорусских фильмов, который продлится по 16 марта – возраст зрителей ограничен рамками 18+, хотя многие кинокартины предполагают меньший возрастной ценз.

Уже сегодня в кинотеатре "Кубанькино" в центре Краснодара стартует фестиваль белорусских фильмов – его откроет документальный фильм "Страна спасенного великана" о белорусском зубре.

Завтра, 13 марта, в 12:30 зрителям представят военную драму "Война. Остаться человеком" Митрия Семенова-Алейникова и документальную ленту "Крылья" Ирины Сынковой, передает портал Юга.ру.

Также в среду, 14 марта, зрителям покажут документальный фильм "Уновис", рассказывающий о феномене художественной жизни Витебска прошлого столетия. 15 марта зрители смогут посмотреть фильм "Стрела"  о белорусском деревенском этническом ансамбле.

Фестиваль 16 марта закроет историческая драма Андрея Хрулева "На другом берегу" о жизни в западной Беларуси и документальный фильм Юрия Ерофеева "Общая Победа".

Все сеансы в кинотеатре будут бесплатными, сообщили организаторы фестиваля.

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