Турция встречает туристов новыми ценами

Российских туристов, приезжающих на отдых в Турцию, буквально шокируют галопирующие цены – и хотя прогноз на перспективу довольно оптимистичен, реалии оптимизма не вызывают.

Цены в Турции, как и инфляция, поражают российских туристов – если раньше можно было на время отдыха снять апартаменты и готовить самим, что обходилось значительно дешевле, то теперь смысла в таком отдыхе просто нет, отмечают многие из них.

Противоречивы и прогнозы – так, турецкая лира уже обновила исторический рекорд, упав до 30 лир за доллар, и это – не предел: турецкий телеканал Halk TV прочит национальной валюте падение к последнему кварталу 2024 года до 37 лир за доллар, а участники рынка – до 40,63 лир за доллар, передает РИА Новости.

"За последние три месяца курс доллара к турецкой лире вырос с 28 до более чем 30. Общие ожидания на 2024 год таковы, что курс доллара составит 39-40 турецких лир. Это, конечно, означает рост примерно на 33-35%. Ожидаемая Центральным банком инфляция на конец года в 2024 году составляет 36%, а на рынке - 40-45%. Российские туристы уже столкнулись со стремительным ростом цен в секторе услуг, а не с повышением обменного курса в Турции. Мы ожидаем, что в 2024 году этот рост в некоторой степени уляжется"

- экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин

Оптимизм, конечно, радует, однако реалии говорят о другом: по официальным данным, декабрь ушедшего 2023 года страна завершила с инфляцией в 64,77% в годовом выражении. А вот независимые экономисты оценивают инфляцию в 127,21%. Сами власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое - до 34%, однако пока в это верится слабо.