Опубликовано: 14:10, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во второй раз за 6 месяцев в Турции увеличится МРОТ. Он вырастет с 1 июля на 34%. Данное решение увеличит покупательскую способность граждан.

Глава турецкого Минтруда Ведан Исихан заявил о повышении минимального размера оплаты труда в стране. МРОТ увеличится на 34% - до 11 402 тыс лир.

По словам министра, данное решение позволит улучшить покупательскую способность граждан, но негативно скажется на инфляции в Турции. Он напомнил, что сегодня свыше трети граждан страны довольствуются минимальной заработной платой.

Стоит добавить, что власти республики уже повышали МРОТ в декабре прошлого года - на 55%. Сама инфляция в Турции в октябре достигала отметки в 85%.