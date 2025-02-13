Турция теряет интерес к закупкам российской пшеницы

Турция остается вторым крупнейшим покупателем российской пшеницы, однако лидерство в закупках прочно удерживает Египет, который приобрел у России в 2024/25 сельхозгоду 8,61 миллионов тонн зерна.

Египет прочно обосновался на первом месте по закупкам российской пшеницы, закупив у российских хлеборобов в 2024/25 сельхозгоду 8,61 млн т зерна, сообщил на Дальневосточном зерновом форуме руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский.

А вот Турция, занимающая второе место, рекордно снизила объем закупок продукта №1 – она импортировала всего 3,55 млн т, что в два раза меньше, чем сезоном ранее, передает "Интерфакс".

В тройке лидеров стран-импортеров Бангладеш, импортировавшая 2,82 млн т российской пшеницы – это на 1 млн т меньше, чем годом ранее.

Существенно, на 0,62 млн т, до 1,76 млн т, сократил импорт Алжир, а в Саудовскую Аравию было ввезено 1,51 млн т пшеницы, что на 0,8 млн т меньше, чем годом ранее.

В четыре раза меньше российской пшеницы стало в Казахстане: страна сократила импорт с 2,19 млн до 503 тыс т.

"Основная причина: запрет на импорт в Казахстан пшеницы до января 2025 года"

- Игорь Павенский

Наращивают импорт российского зерна Нигерия (в 2,7 раза, до 1,54 млн т), Марокко (в 2,3 раза, до 1,13 млн т), Вьетнам (в 2,8 раза, до 550 тыс т), Ливия (на 10%, до 1,6 млн т). Общий экспорт пшеницы в 2024/25 сельхозгоду составил 42,2 млн т, такой же прогноз в 2025/26 сельхозгоду, добавил эскперт.