Турция призвала Армению вернуться в реальность

Опубликовано: 10:30, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армении нужно вернуться в реальность и примириться с действительностью, в которой Азербайджан вернул свои земли и взялся за возрождение Карабаха. Одним из реальных вопросов является урегулирование отношений Баку и Еревана.

Армянское руководство должно принять действительность и вернуться к реальности, заявил сегодня в Шуше 75-й президент Генассамблеи ООН, экс-министр Турции по делам Евросоюза, а ныне член турецкого парламента Волкан Бозкыр.

"Есть ряд аспектов, вопросов, связанных с возрождением, развитием Карабаха, и Азербайджан очень быстро проводит работу в этом направлении. Имеется также другой вопрос - мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Реальность такова, что Армения оккупировала земли Азербайджана. Азербайджан освободил свои земли, однако Армения не может смириться с этим фактом. Думаю, Армения должна вернуться к реальности"

– Волкан Бозкыр

Он добавил, что Азербайджан превратился в одно из сильных государств мира, в том числе велика роль республики в вопросе обеспечения энергобезопасности. Бозкыр, выступая на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал", заверил, что Турция продолжит быть рядом с Азербайджаном и оказывать братскому государству поддержку.