Турция пообещала завалить Россию свежими яйцами

Исправить ситуацию с ценами на куриные яйца в российских магазинах пообещала Турция – об этом заявили в Союзе производителей яиц страны.

Турция начала поставки в Россию куриных яиц – турецкие производители пообещали обеспечить россиян своей продукцией в полном объеме, поставки столового яйца еще с 17 турецких предприятий с 8 декабря разрешил и Россельхознадзор, сообщил глава Союза производителей яиц Турции Ибрагим Афйон.

"В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки"

- Ибрагим Афйон

Объем планируемых поставок не сообщается, известно лишь, что глава Союза заверил: потребности россиян будут обеспечены полностью.

В то же время сегодня стало известно, что российское правительство поддержало на полгода освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины на ввоз в Россию из-за рубежа 1,2 млрд куриных яиц.

"На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Протокол заседания утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов"

- пресс-служба Минэкономразвития РФ

Импортные поставки будут идти из дружественных стран, инициативу одобрила Евразийская экономическая комиссия.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в России продолжают дорожать куриные яйца - темпы роста цен на этот повседневный продукт ускоряются в течение последних нескольких недель, в связи с этим ФАС запустила антикартельные проверки. Они коснутся 12 производителей яиц и курятины. Также ситуацию берет на контроль и Генпрокуратура страны.