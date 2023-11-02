Турция пообещала Ирану уважать его часть реки Араз

В Турции заверили Иран, что возведение плотины на реке Араз никак не ограничит водные ресурсы ИРИ. Анкара отметила, что уважает принадлежащую Тегерану часть вод.

Турция уважает часть принадлежащих Ирану вод в реке Араз. Такое заявление сделал замглавы Минэнерго ИРИ, сообщают иранские СМИ.

Мохаммед Джаванбах представлял иранскую делегацию на 2-м заседании ирано-турецкого комитета сотрудничества.

По итогам встречи он отметил, что турецкие чиновники заверили Иран в том, что строительство плотины на реке не создаст никаких ограничений для водных ресурсов ИРИ.

По его словам, представители Турции отметили, что данные плотины предназначены для производства электроэнергии, и Иран сможет использовать свои доли реки в периоды засухи.