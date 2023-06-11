Турция поднимает плату за проход судов через свои проливы

Опубликовано: 15:50, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 1 июля Турция снова увеличит плату за проход судами турецких проливов Босфор и Дарданеллы – она поднимется на 8,3% за тонну груза и составит $4,42.

С 1 июля сбор за проход судов с грузом через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы вырастет более чем на 8%, официально подтвердил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу, пишет газета Star.

"С 1 июля мы вводим новое повышение платы за проход проливов, что обеспечит приток валюты. С 1983 года плата за тонну нетто для иностранных судов составляла $0,8063. 7 октября 2022 года мы ее подняли до $4,08, и сейчас с 1 июля 2023 года она составит $4,42"

- глава Минтранса Турции

Уралоглу отдельно подчеркнул, что это решение властей полностью соответствует положениям Конвенции Монтре, регулирующей порядок прохода проливов. Тариф по ней рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания документа в 1936 году, когда золотой франк приравняли к $0,8.

Ранее о планируемом повышении тарифа сообщила газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры. После такого решения доходы страны могут достигнуть в текущем году $900 млн.