Турция опровергает запрет на хадж

Турецкие власти остановили панику, распространяемую оппозицией в СМИ: Администрация президента опровергла фейка о запрете хаджа турецким гражданам. Чиновники объявили, что ни Эр-Рияд, ни Анкара не рассматривают подобный шаг, ведь хадж – это один из пяти столпов ислама.

Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выступила сегодня с опровержением фейков о запрете на хадж, распространяемых в оппозиционных медиа. В Турции антиправительственные источники в настоящее время множат сообщения, что турецкие граждане не смогут посещать мусульманские святыни в Саудовской Аравии.

"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман запретит гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", не соответствует действительности"

– Администрация президента Турции

Представители Эрдогана подчеркнули, что ни Эр-Рияд, ни Анкара подобных решений не делали ни официально, ни кулуарно. Хадж имеет право совершить любой мусульманин, и граждане Турции не исключение.

Напомним, что общественное мнение Турции сейчас сфокусировано на скандале вокруг матча "Галатасарая" и "Фенербахче", который был организован в Эр-Рияде. Хотя и клубы, и болельщики приехали в Эр-Рияд, матч не состоялся, поскольку саудовские организаторы не позволили турецким футболистам выйти на поле в футболках с портретами Мустафы Кемаля Ататюрка и спортсмены не стали играть в принципе.

После этого турецкий политик, экс-кандидат в президенты Синан Оган предложил провести матч "Галатасарая" и "Фенербахче" в азербайджанском городе Ханкенди.