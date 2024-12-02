Турция оценила конструктивный подход России и Ирана по Сирии

Накануне в Дохе прошел форум, где встретили главы МИД РФ, Ирана и Турции в рамках астанинского формата. Анкара положительно оценила конструктивные подходы Москвы и Тегерана по Сирии.

Конструктивные подходы России и Ирана в сирийском вопросе ценят в Анкаре, передал глава турецкого МИД Хакан Фидан в Катаре.

«Вчера был важный день для будущего Сирии. Страны астанинского формата – Турция, Россия, Иран – собрались вместе, чтобы обсудить последние события. Мы ценим конструктивные подходы России и Ирана. С нами также был специальный представитель ООН по Сирии. Он также внес большой вклад»

- Хакан Фидан

Он добавил, что турецкая сторона продолжит сотрудничество по вопросу ситуации в Сирии.

Напомним, что накануне в Дохе главы МИД России, Ирана и Турции провели переговоры по сирийскому кризису в астанинском формате на форуме в Дохе. Участником события стал и генсек ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Тогда Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет способствовать организации переговоров президента Сирии Башара Асада и оппозиции. После его бегства из страны и указания мирной передачи власти оппонентам в российском МИД передали, что Москва не участвовала в подобных переговорах.