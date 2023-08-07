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Турция намерена ворваться в высшую лигу мироустройства

Турция намерена ворваться в высшую лигу мироустройства
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шансе Турции оказаться в высшей лиге мироустройства. По его словам, республика намерена использовать эту возможность.

У Турции есть шанс оказаться в высшей лиге мироустройства, мы не должны упускать такую возможность и намерены воспользоваться, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом он считает, что турецкая оппозиция, которые лишена видения и некомпетентна, является самой большой бедой страны. Президент подчеркнул, что она погрязла в скандалах, ссорах и непонятных сделках.

Помимо этого, Эрдоган затронул вопрос новой конституции. По его словам, руководство страны хочет отказаться от идеологии военного правительства времен переворота и возродить ее в другом виде к столетию Турции.

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