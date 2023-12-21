Турция массово задержала иностранцев по запросам Интерпола

56 иностранцев, разыскиваемых в других государствах за тяжкие преступления, задержала сегодня турецкая полиция в рамках совместного с Интерполом массового рейда.

Сегодня МВД Турции организовало массовую поимку иностранных граждан, находящихся в международном розыске по линии Интерпола. В итоге всего за один день были обнаружены и задержаны 56 иностранцев, находящихся в "красном списке" Интерпола и подлежащих немедленному задержанию, где бы они ни находились.

Задержанные разыскивали за такие преступления, как организация преступных группировок, наркотрафик и иная контрабанда, отмывание преступных денег, мошенническая деятельность, а также убийства и грабежи.

"Мы не позволим международным организованным преступным организациям и торговцам ядами нарушать покой нашего народа. Мы отправим их всех за решетку"

– МВД Турции

Иностранных преступников турецкая полиция вместе с турецкой разведкой и сотрудниками Европола и Интерпола искала сразу в 11 провинциях, включая такие населенные города, как Анталья, Измир и Стамбул.

В МВД Турции уточнили, что поймали людей, которых разыскивали и просили арестовать власти России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а также силовые структуры Арабских Эмиратов, Германии, Израиля, Ирана, Молдовы и США.