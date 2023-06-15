В Турции поймали членов ИГИЛ

В Турции разведка поймала членов ИГИЛ (организация запрещена в России). Они готовили теракты в религиозных учреждениях и посольстве Ирака в Турции.

Разведка Турции вычислила и поймала членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает местное издание Yeni Safak со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Газета пишет, что задержание произошло в ходе совместной операции Национальной разведывательной организации ТР (MIT) и сил безопасности страны.

Отмечается, что пойманные 32 террориста, которые состояли в ИГИЛ, готовили теракты в синагогах, церквях, а также иракском посольстве в Турции.