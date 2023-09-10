Турция и Египет начинают новую эру в сотрудничестве

Опубликовано: 12:51, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция и Египет обсудили сотрудничество в сферах экономики и энергетики. Анкара и Каир вступают в новую эру, считает Эрдоган.

Двусторонние отношения и углубление сотрудничества обсудили лидеры Турции и Египта Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Египтом, увеличение объемов торговли, новое сотрудничество в области энергетики, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что с назначением послов двусторонние отношения вступили в новую эру"

– канцелярия Эрдогана

Напомним, в этом году государства возобновили дипломатические отношения, разорванные десятилетие назад, и обменялись послами. Процесс нормализации начался в конце 2022 года.

Эрдоган в рамках диалога выразил убежденность, что отношения Анкары и Каира в короткий срок поднимутся на заслуженный уровень, сообщается канцелярией по итогу встречи лидеров. Кроме того сообщается, что турецкий президент оценил поддержку, которую получают турецкие инвесторы и бизнесмены от администрации Египта.

"Президент Эрдоган отметил, что они также придают большое значение активизации сотрудничества в области СПГ, атомной энергетики, культуры и образования"

– канцелярия Эрдогана