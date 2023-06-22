Турция экстрадировала в Казахстан подозреваемую в наркоторговле

Министерством юстиции Турецкой Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче подозреваемой в незаконном хранении в целях сбыта и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
"В ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана в Telegram-канале надзорного ведомства.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Казахстана подозреваемая была экстрадирована в страну для привлечения к уголовной ответственности.
Сейчас она водворена в следственный изолятор Астаны, ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.