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Турция экстрадировала в Казахстан подозреваемую в наркоторговле

Турция экстрадировала в Казахстан подозреваемую в наркоторговле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкие правоохранители выдали казахстанским коллегам женщину, подозреваемую в незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, которая скрылась во время расследования дела и была объявлена в международный розыск.

Министерством юстиции Турецкой Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче подозреваемой в незаконном хранении в целях сбыта и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

"В ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана в Telegram-канале надзорного ведомства.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Казахстана подозреваемая была экстрадирована в страну для привлечения к уголовной ответственности.

Сейчас она водворена в следственный изолятор Астаны, ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.

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