Турция для вступления Швеции в НАТО ждет от нее конкретных шагов

Опубликовано: 7:29, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В Турции не считают, что Стокгольм полностью выполнил свои обязательства перед турецкой стороной, и ждут от страны конкретных шагов, прежде чем одобрить вступление Швеции в НАТО.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, говоря о вероятности одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО к саммиту в Вильнюсе, заявил, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов.

"Мы позитивно оцениваем поправки к законодательству Швеции по борьбе с терроризмом, ждем их конкретного применения, выдачи нам лиц, экстрадиция которых была запрошена", - сказал спикер турецкого парламента, передает TRT Haber.

Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30, однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. Финская заявка была ратифицирована в ночь на 31 марта. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

Напомним, саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее подчеркнул, что Швеция полностью выполнила свои обязательства перед Турцией, которая блокирует ее вступление в НАТО.