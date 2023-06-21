Россия, Турция и Иран договорились по Сирии

Опубликовано: 14:00, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия, Турция и Иран продолжат работу по подготовке дорожной карты для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, говорится в совместном заявлении трех стран, принятом на завершившихся сегодня в Астане трехсторонних консультациях заместителей глав МИД трех стран.

Двухдневные консультации заместителей министров иностранных дел РФ, Ирана, Турции и Сирии, прошедшие в Астане и завершившиеся сегодня, прошли в конструктивном ключе – стороны обсудили ход подготовки дорожной карты по восстановлению отношений между Турцией и Сирией в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран, - говорится в совместном заявлении по итогам 20-го раунда переговоров "астанинского" формата, принятом сегодня.

"Подчеркнули важность продолжения активных усилий на данном направлении во исполнение договоренностей, достигнутых на четырехсторонних встречах в Москве министров иностранных дел 10 мая 2023 года и министров обороны 25 апреля 2023 года", - отмечено в заявлении.

Участники консультаций также признали важность продвижения этого процесса на основе доброй воли и добрососедства как действенного средства в борьбе с терроризмом, что создает необходимые условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения Сирии в политические процессы в регионе.

Россия, Турция и Иран договорились провести 21-ю встречу по Сирии во второй половине 2023 года, если понадобится, то будет и министерская встреча, отмечается в заявлении трех стран по итогам переговоров в Астане.

"Договорились провести 21-ю международную встречу по Сирии во второй половине 2023 года"

- говорится в заявлении

Кроме того, Россия, Турция и Иран отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в России.

В то же время заместитель главы МИД Казахстана Канат Тумыш предложил сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, пояснив: такое предложение вызвано в том числе "возвращением Сирии в арабскую семью".

"Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках "астанинского" процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление"

- Канат Тумыш

Напомним, в переговорах в Астане от России участвовали замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, от Турции - замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи.