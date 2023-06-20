В Астане стартовали переговоры по Сирии

Опубликовано: 7:58, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Казахстана стартовали переговоры астанинского формата по урегулированию в Сирии – они начались с переговоров делегации России с правительством САР.

Переговоры астанинского формата по урегулированию в Сирии сегодня стартовали в столице Казахстана, они начались встречей делегаций России и правительства Сирии.

Это уже 20-й раунд переговоров в этом формате. Российскую сторону представляют сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов, который также является заместителем министра иностранных дел России, передает РИА новости.

В ходе переговоров в Астане также пройдет четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана, основная цель которой - вопрос о нормализации отношений.

Напомним, 10 мая в Москве прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии, по итогам которой министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.