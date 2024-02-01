Турция больше не будет дешевой для туристов

Отельеры Турции намерены уйти от образа дешевой страны для путешествий и поднять цены на свои услуги. При этом республика продолжит предлагать отдых различного ценового сегмента.

Отдохнуть дешево в Турции больше не получится. Страна намерена поднять цены на туруслуги и освободиться от образа недорогого направления для путешествий. Об этом сообщил сделал глава Федерации отельеров республики Эркан Ягджы.

"2024 год станет для нас проверочным годом после 2019-го, так как цены в Турции выросли, – примет ли мир эти новые цены. Крайне важно в первую очередь в этом году думать не о числе туристов, а об уровне доходов от туризма"

- Эркан Ягджы

Он также добавил, что стоимость туристических услуг выросла во всем мире и Турция всегда была фаворитом по соотношению цены и качества. Но сейчас стране нужно избавляться от образа недорогого направления. При этом оставить возможность выбирать отели в разных ценовых сегментах.

Ягжды добавил, что цена на проживание должна быть пропорциональна его классификации.

"Не должно быть такого, что трехзвездочный отель стоит так же, как пятизвездочный"

- Эркан Ягджы