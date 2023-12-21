Турция бойкотировала Давос

Стала известна причина отмены Реджепом Тайипом Эрдоганом визита турецкой делегации в Давос. Действия связаны с позицией в отношении действий Израиля в секторе Газа.

Издание Bloomberg раскрыла причины отсутствия турецкой делегации во Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос.

В этом году заседание форума посвящено мирным переговорам на Ближнем Востоке и Украине.

От Турции должна была отправиться делегация во главе с министром финансов Мехметом Шимшеком. Однако ее отсутствие связано с решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер принял такое решение из-за позиции организаторов ВЭФ насчет действий Израиля в секторе Газа.

Осенью руководитель форума Клаус Шваб осудил атаку ХАМАС на Израиль.

Независимая политика Турции

Приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на логичность турецкого бойкота ВЭФ с учетом тенденций во внешней политике Анкары.

"В последнее время в отношениях между Турцией и западными странами выделяются и усиливаются некоторые недопонимания, а уровень доверия все больше снижается. Несмотря на то, что в конце 2023 года были договоренности по вступлению Швеции в НАТО, недопонимания сохраняются. То, что мы видим сейчас – это, безусловно, часть региональной политики Турции, где она хочет показать себя защитником и сторонником правды, особенно сторонником арабского населения сектора Газы, кроме того, сторонником мусульман", - прежде всего сказал он.

"Во многом у Турции сейчас растет крен в сторону незападного мира, в особенности глобального Юга. Мы видим это по заявлениям о возможности вступления в ШОС и о заинтересованности в БРИКС. Турция глубоко вовлечена во взаимоотношения с незападными игроками, о чем говорит то же самое неприсоединение к антироссийским санкциям. То есть в целом Турция во главе с президентом Эрдоганом сейчас устремлена на Восток, и это понятно: за долгие годы попытки взаимодействовать с Западом и стать членом европейского сообщества не принесли Анкаре обещанных результатов", - подчеркнул Мурад Садыгзаде.

"При этом, разумеется, Турции по-прежнему важно развивать свою экономику, а значит, и экспорт своих товаров в европейские страны. Несмотря на кризис в Европе, европейские потребители являются одними из основных для Турции. То есть в точки зрения экономики Турции Евросоюз важен. Но с точки зрения политики все больше и больше идет суверенизация внешней политики Турции, особенно в период президентства Реджепа Тайипа Эрдогана", - заключил востоковед.

Что тало с Давосом?

Эксперт добавил, что ВЭФ в Давосе все больше теряет значимость для государств за пределами Запада и его сферы влияния. "Мы видели, как неоднократно Запад лоббировал на ВЭФ свои интересы, ограничивал доступ другим государствам, которые хотели бы выразить свою позицию, создавал максимально некомфортные условия для них. Яркий пример – российская делегация, которая тоже в Давосе не участвует. Из-за этого большого значения ВЭФ уже не придают, оно давно снизилось. В начале 2000-х он считался достаточно важной и неотъемлемой частью общения международного сообщества, к нему было приковано внимание всей мировой общественности. А сейчас уже нет", - констатировал он.

"Так что отсутствие в Давосе для Турции – это небольшая потеря и в плане репутации, и в плане более практических вещей. В программе Давоса сегодня – максимально осуждать действия всех, кто идет против США и коллективного Запада. Ничего такого, что говорит о ценности и защите интересов глобального Юга, в программе нет. Западные организаторы форума обсуждают то, что важно им самим. Из-за этого форум в Давосе изжил себя как важный элемент международных коммуникаций", - заключил Мурад Садыгзаде.