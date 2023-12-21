Эрдоган: Запад хочет сделать Красное море «кровавым озером»

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в попытках превратить Красное море в «кровавое». Так он прокомментировал авиаудары США и Великобритании по Йемену.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал авиаудары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене.

Он обвинил Запад в попытках превратить Красное море в «кровавое озеро». Президент отметил, что Вашингтон и Лондон применили непропорциональную силу.

"Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Авиаудары по Йемену

США и Великобритания, при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна, атаковали военные объекты хуситов. Вашингтон и Лондон заявили, что атака носит оборонительный характер.