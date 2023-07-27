Турция адаптирует азербайджанские "Су-25" под свои боеприпасы

Опубликовано: 9:26, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне, 26 июля, Минобороны Азербайджана в ходе 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 подписало контракт по модернизации "Су-25" с турецкой компанией TUSAŞ, сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

Азербайджан адаптирует находящиеся на вооружении министерства обороны страны советские штурмовики Су-25 под турецкие боеприпасы, модернизацию боевой техники ВВС страны проведут специалисты турецкой компании TUSAŞ.

Контракт о переоборудовании техники в ходе 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 подписали заместитель министра обороны Азербайджана, генеральный директор Агиль Гурбанов, председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гергюн, генеральный менеджер компании TUSAŞ Темел Котил и другие официальные лица.

Согласно контракту, штурмовики советского производства будут адаптированы под "умные" бомбы и ракеты турецкого производства, также будет модернизирована их авионика, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Проект предполагает максимальное использование внутренних и национальных возможностей, а также средств оборонной промышленности братских стран, он находится под контролем президентов Азербайджана Ильхама Алиева и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.