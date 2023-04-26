Азербайджан заявлен участником авиационных международных учений

Опубликовано: 16:00, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летно-технический состав ВВС Азербайджана будет участвовать в международных учениях «Анатолийский орёл – 2023». Учения стартуют в турецком городе Конья 2 мая и продлятся до 23 мая.

В турецком городе Конья 2 мая стартуют международные учения «Анатолийский орел – 2023», одним из участников которых заявлен летно-технический состав ВВС Азербайджана.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана, уточнив, что азербайджанские летчики будут проходить учения на штурмовиках «Су-25».

В азербайджанском оборонном ведомстве также отметили, что кроме Азербайджана и Турции, в списке участников летчики из Пакистана и ОАЭ. Учения продлятся до 23 мая.